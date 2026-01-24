ECONOMIE
Dijk (SP) verafschuwt handreiking GroenLinks-PvdA naar coalitie

Samenleving
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 13:07
anp240126071 1
AMERSFOORT (ANP) - SP-leider Jimmy Dijk heeft geen goed woord over voor de handreiking die partijleider Jesse Klaver van GroenLinks-PvdA vrijdag heeft gedaan naar de beoogde minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA. "Er is niets constructiefs aan afbraak, ook niet wanneer die afbraak wordt verpakt als compromis of deelakkoord", sprak hij zaterdag de partijraad van de SP toe.
Bij een partijbijeenkomst in Den Bosch zei Klaver dat hij voor de zomer akkoorden wil sluiten met het minderheidskabinet dat nu nog in aanbouw is. Hij hoopt op "progressieve doorbraken" en is bereid om compromissen te sluiten. Hij ziet deals voor zich op het gebied van stikstof, betaalbare huizen en boodschappen.
"De belofte van 'grote progressieve doorbraken' door de heren Jetten en Klaver is vaker gedaan. Maar samenwerken met de VVD heeft die belofte nooit waargemaakt", aldus Dijk. Hij voorziet dat Klavers compromissen leiden tot huurverhogingen en miljardenbezuinigingen op sociale zekerheid en de zorg.
