Air France vliegt weer naar Dubai

Economie
door anp
zaterdag, 24 januari 2026 om 13:41
anp240126073 1
PARIJS (ANP/AFP) - Air France gaat weer vliegen naar Dubai. Eerder schortte de Franse luchtvaartmaatschappij de vluchten naar het emiraat op vanwege de geopolitieke situatie in het Midden-Oosten.
KLM meldde vrijdagavond tot nader order niet boven het luchtruim van een aantal landen in het Midden-Oosten te vliegen en vluchten naar Dubai, Tel Aviv, Dammam en Riyad te schrappen. Daarbij verwees de Nederlandse tak van luchtvaartcombinatie Air France-KLM ook naar de geopolitieke situatie.
In Iran zijn hevige protesten tegen het regime neergeslagen. De Amerikaanse president Donald Trump zei deze week dat oorlogsschepen van de Verenigde Staten onderweg zijn naar het land. KLM gaf geen specifiekere reden voor het opschorten van de vluchten.
