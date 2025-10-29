Dijk ziet voldoende aanknopingspunten om met SP verder te bouwen

AMERSFOORT (ANP) - SP-lijsttrekker Jimmy Dijk ziet, ondanks het verlies van twee zetels in de exitpoll, "voldoende aanknopingspunten om verder te bouwen". Dat zei hij tegen de aanhang die zich had verzameld bij de uitslagenavond van de partij in Amersfoort.

"De uitslag is wel een klap en dat doet zeer. Daar ga ik niet omheen draaien", aldus Dijk. "Met drie mensen in de Kamer kunnen we nog steeds de grootste problemen en belangrijkste zorgen van mensen agenderen. Ik heb daar nog steeds enorm veel zin in en ik hoop jullie ook." De woorden van Dijk werden met een ovatie en met een luidkeels "Jimmy, Jimmy" ontvangen door de aanhang.

Een verklaring voor het tegenvallende resultaat heeft Dijk niet. "Als ik die had, dan had ik een andere campagne gevoerd", zei hij tegen een verslaggever van het ANP. "Als het drie zetels worden, is dat een klap; bij vier zetels iets minder. We gaan de komende tijd kijken wat we beter moeten doen. Ik zie dat het land wederom een ruk naar rechts maakt. Dat baart mij zorgen."

Dijk wenste GroenLinks-PvdA-lijsttrekker Frans Timmermans, die woensdagavond na het teleurstellende resultaat zijn terugtreden bekendmaakte, sterkte. "Ook hij heeft stevig campagne gevoerd. Ik kan me voorstellen dat het verlies daar een klap is."