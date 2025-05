SpaceX krijgt toestemming voor volgende testvlucht Starship

WASHINGTON (ANP) - Ruimtevaartbedrijf SpaceX mag volgende week weer een testvlucht uitvoeren met zijn onbemande Starship-vaartuig. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit, de FAA, heeft daar toestemming voor gegeven. De lancering staat gepland voor de nacht van dinsdag op woensdag (Nederlandse tijd). Het is de negende testvlucht van het ruimtevaartuig.

De vorige vlucht van een Starship was in maart. Het vaartuig ontplofte toen in de ruimte, enkele minuten na de lancering. Vier van de zes motoren schakelden te vroeg uit. De FAA zegt dat SpaceX "de oorzaken van het incident naar voldoening heeft aangepakt".

Ook de missie ervoor, in januari, eindigde met een explosie na de lancering. Brokstukken van de Starship vielen neer bij de Turks- en Caicoseilanden en tientallen vliegtuigen moesten uitwijken. Na onderzoek kreeg SpaceX toestemming van de FAA voor de lancering in maart. SpaceX-eigenaar Elon Musk maakt net als de FAA deel uit van de Amerikaanse overheid.