Trump komt met initiatief om zorgkosten burger omlaag te krijgen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft een initiatief gepresenteerd om premies voor zorgverzekeringen en medicijnprijzen omlaag te krijgen. Het Witte Huis spreekt in een toelichting over een "uitgebreid plan", maar details over de financiering en uitvoering ontbreken nog.

Trump kondigde zijn "Grote Gezondheidszorgplan" aan in een videoboodschap. Hij stelde onder meer dat de overheid geld rechtstreeks naar de consumenten wil sturen, zodat die hun eigen zorg kunnen inkopen. "De grote verzekeringsbedrijven verliezen en het volk wint."

Het Congres wordt opgeroepen snel werk te maken van het voorstel. Dat wordt gezien als een poging om tegemoet te komen aan zorgen van burgers. Betaalbaarheid van bijvoorbeeld zorg wordt gezien als een belangrijk thema bij aankomende verkiezingen.

Trump zei lagere zorgkosten voor alle burgers te willen. "In plaats van dat Amerikanen de hoogste medicijnprijzen ter wereld betalen, wat we al decennia doen, zullen we nu de laagste kosten betalen van alle landen."