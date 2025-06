Door de nieuwe vakbondstaking rijden er dinsdag in Noord-Holland, Flevoland, Gelderland en een groot deel van Overijssel geen treinen van de NS. Om in de rest van het land zoveel mogelijk te blijven rijden, heeft de vervoerder de dienstregeling aangepast. NS waarschuwt dat de staking in Noord-Holland en Oost-Nederland ook gevolgen heeft voor de rest van Nederland.