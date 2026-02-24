ECONOMIE
Diplomatieke aanvaring Frankrijk-VS lijkt gesust na telefoontje

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 20:07
anp240226205 1
PARIJS (ANP/AFP) - De Amerikaanse ambassadeur in Parijs Charles Kushner heeft volgens zijn ambassade een "open en vriendschappelijk" telefoongesprek gevoerd met de Franse minister van Buitenlandse Zaken, Jean-Noël Barrot. Een bron bij de Franse regering zei dat de ambassadeur heeft beloofd zich niet met binnenlandse kwesties te bemoeien. Daarmee lijkt een diplomatieke ruzie gesust.
Kushner had gesproken over het "terrorisme" in Frankrijk na de dood van de radicaal-rechtse Quentin Deranque. Daarvoor zitten radicaal-linkse mensen vast. Frankrijk stond Kushner niet meer toe om met Franse functionarissen te praten tot hierover een gesprek was geweest. Minister Barrot wilde de ambassadeur namelijk zeggen dat Frankrijk dit soort buitenlandse inmenging niet accepteert.
Volgens de Amerikaanse ambassade hebben de twee diplomaten besproken dat ze allebei graag goede banden onderhouden.
Charles Kushner is een vermogende vastgoedondernemer. Zijn zoon Jared Kushner is de schoonzoon van president Donald Trump.
