Directeur Al Shifaziekenhuis beschuldigt Israël van marteling

GAZA-STAD (ANP/AFP) - De directeur van het Al Shifaziekenhuis in de Gazastrook beschuldigt Israël van "zware martelingen". Hij is na ruim zeven maanden gevangenschap vrijgelaten, samen met ongeveer vijftig andere Palestijnen.

"Gevangenen werden blootgesteld aan allerlei soorten martelingen", zei directeur Mohammed Abu Salmiya maandag tijdens een persconferentie. "Meerdere gevangenen stierven in verhoorcentra en kregen geen voedsel en medicijnen." De directeur heeft alleen een gebroken duim overgehouden aan zijn periode in gevangenschap.

"Twee maanden lang at geen enkele gevangene meer dan een brood per dag", zei de directeur, die naar eigen zeggen nooit is aangeklaagd. De gevangenen werden volgens hem onderworpen aan "fysieke en psychologische vernedering". Meerdere vrijgelaten gevangenen zouden na hun terugkeer vanuit Israël zijn opgenomen in het ziekenhuis.

Het Al Shifaziekenhuis was het grootste ziekenhuis in de Gazastrook, maar ligt als gevolg van Israëlische aanvallen grotendeels in puin. Israël beschuldigde Hamas ervan te opereren vanuit verschillende ziekenhuizen. De Palestijnse groepering, die sinds 2007 in Gaza aan de macht is, ontkent dit.