Dit jaar al ruim 500 nepagenten aangehouden door politie

DEN HAAG (ANP) - De politie heeft dit jaar tot en met de maand oktober al 502 verdachten aangehouden die zich voordeden als politieagent om zo waardevolle spullen afhandig te maken van slachtoffers. Dat zijn er fors meer dan in het hele jaar 2023, toen er 127 nepagenten werden aangehouden. Vorig jaar ging het in totaal om 357 arrestaties. De politie bevestigt woensdag berichtgeving hierover door NU.nl.

Vorige week werd al bekend dat er tot en met oktober 10.631 incidenten waren met nepagenten, tegen 8329 in 2024. De werkwijze van deze criminelen is dat ze met name ouderen aanbieden om hun geld of waardevolle spullen veilig te stellen. Daarbij vertellen ze dan bijvoorbeeld dat er dieven actief zijn in de wijk van de slachtoffers.

De meeste incidenten met nepagenten die babbeltrucs toepasten, gebeurden in de provincies Gelderland en Overijssel.