Dit zijn de steden met de meeste flitspalen: Haarlem blijft koploper

Haarlem kroont zich opnieuw tot 'flitspaalhoofdstad' van Nederland. Sinds de laatste telling in oktober 2023 heeft de stad nog twee extra flitspalen gekregen. Daarmee staat de 'flitspaaldichtheid' nu op een stevige 35,71 per 1000 kilometer wegdek. Aan de andere kant van het spectrum draagt Zoetermeer met trots de rode lantaarn.

Flitspalen zijn bedoeld om onze wegen veiliger te maken, maar ze roepen bij veel automobilisten vooral irritatie op. De meeste boetes vloeien voort uit minieme snelheidsoverschrijdingen, vaak omdat bestuurders net even niet opletten.

Uit een recente analyse van Goldenstein Legal blijkt dat de flitspalen niet eerlijk verdeeld zijn over het land. In sommige steden struikel je bijna over de camerapaaltjes, terwijl ze even verderop bijna onvindbaar zijn.

Wie staan er in de top 5?

Het bedrijf heeft voor de tweede keer de twintig grootste steden en gemeenten van Nederland doorgelicht. Hoeveel vaste en mobiele flitsers staan er in elke plaats, en hoe verhoudt dat zich tot de lengte van het wegennet? Dit levert een lijst op waarin een aantal interessante verschuivingen te zien zijn vergeleken met vorig jaar.

Haarlem steekt met een flitspaaldichtheid van 35,71 per 1000 kilometer met kop en schouders boven de rest uit. Nijmegen volgt op enige afstand met een score van 30,12, onveranderd ten opzichte van vorig jaar. Amersfoort, op plek drie, zag een flinke toename van nieuwe flitspalen en klokt nu 29,41. De top vijf wordt verder ingevuld door Eindhoven (21,59) en Den Haag (20,92).

Meer flitspalen in het hele land

Gemiddeld staan er nu in de onderzochte steden 15,78 flitspalen per 1000 kilometer weg, een stijging van bijna 30 procent ten opzichte van vorig jaar, toen dat aantal nog op 12,39 stond. In maar liefst vijftien van de twintig steden is het aantal flitspalen toegenomen. In de andere vijf bleef het aantal gelijk.

Amsterdam spant de kroon als het gaat om de groei van flitspalen. De hoofdstad kreeg er sinds oktober vorig jaar twaalf vaste en negen mobiele flitsers bij. De lokale flitspaaldichtheid schoot omhoog van 6,8 naar 17,8. Met de verlaging van de maximumsnelheid op veel wegen naar 30 kilometer per uur, moet je in Amsterdam nu wel héél goed opletten om geen boete te pakken.

Ook in Zaanstad en Utrecht nam het aantal flitspalen fors toe. In Zaanstad ging de dichtheid van 9,93 naar 18,21 en in Utrecht van 10,92 naar 17,63 flitspalen per 1000 kilometer asfalt.

Grote verschillen tussen steden

Volgens Jude Leistra van Goldenstein Legal is er geen vastomlijnd beleid voor het aantal flitspalen dat geplaatst moet worden om de verkeersveiligheid te verbeteren. “Daardoor volgen de grootste steden en gemeenten in Nederland ook totaal verschillende strategieën met betrekking tot het aantal roodlicht- en snelheidscontroles op de wegen," stelt de projectmanager.

Hij wijst op de enorme verschillen: “Zo is de flitspaaldichtheid in flitspaalhoofdstad Haarlem nu bijna vijftien keer zo hoog als in Zoetermeer, dat met een score van 2,46 op de laatste plaats eindigde.”

Zo voorkom je die irritante boetes

Uiteraard geldt overal: als je je netjes aan de verkeersregels houdt, hoef je je geen zorgen te maken over flitspalen. Maar voor wie geen zin heeft om die gok te wagen, zijn er handige flitspaal-apps waarmee je kunt checken waar de palen staan. En als je toch een boete krijgt die je niet terecht vindt, kan je op de site van Autoweek zien hoe je daartegen bezwaar kunt maken.