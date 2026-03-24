DJ La Fuente is dit jaar Ambassadeur van de Vrijheid

door anp
dinsdag, 24 maart 2026 om 9:37
AMSTERDAM (ANP) - DJ La Fuente is dit jaar een van de Ambassadeurs van de Vrijheid. Op 5 mei treedt hij samen met onder meer Karsu, Rolf Sanchez en de Jostiband op tijdens verschillende bevrijdingsfestivals in Nederland, meldt het Nationaal Comité 4 en 5 mei.
In aanloop naar Bevrijdingsdag sprak de dj in zijn woonplaats Eindhoven met (voormalig) dak- en thuislozen over de betekenis van vrijheid. Volgens La Fuente laten die gesprekken zien hoe anders vrijheid kan voelen zonder vaste woonplek.
De dj wil met zijn rol dit jaar extra aandacht vragen voor deze groep. Hij benadrukt dat kleine gebaren, zoals tijd en aandacht, veel kunnen betekenen.
Ook andere ambassadeurs verdiepten zich in het thema vrijheid. Zo bezochten leden van de Jostiband een voormalige nazilocatie in Oostenrijk, keerde Karsu terug naar een opvangplek voor vluchtelingen in Amsterdam en ging Rolf Sanchez naar de Dominicaanse Republiek om zich te verdiepen in de geschiedenis van het land.
loading

