Recordwinst voor onlinebank Revolut, aantal klanten groeit flink

LONDEN (ANP) - Revolut heeft in 2025 een recordwinst geboekt. De onlinebank kreeg er het afgelopen jaar flink meer nieuwe klanten bij, onder meer in Nederland. Ook het geld dat zij samen op hun rekeningen hadden staan, steeg flink.

De nettowinst kwam in 2025 uit op 1,5 miljard euro. Dat is een stijging van 65 procent vergeleken met 2024. Vorig jaar verwelkomde Revolut wereldwijd 16 miljoen nieuwe particuliere klanten, een toename van 30 procent en volgens de onlinebank ook een record. Daarmee stond het aantal klanten eind 2025 op 68,3 miljoen. De totale klanttegoeden groeiden met 66 procent naar 57,5 miljard euro.

Revolut wil een wereldwijde onlinebank worden. Onlangs werd bekend dat de bank in Nederland is gegroeid naar 1,5 miljoen particuliere klanten. Nederlandse klanten gebruiken Revolut volgens het bedrijf steeds vaker voor hun dagelijkse bankzaken. Zo steeg het aantal mensen dat hun inkomen op hun Revolut-rekening ontvangt in 2025 met 62 procent vergeleken met het jaar daarvoor