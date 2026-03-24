De grootste fout die mensen maken met afslankmedicijnen (en hoe die te voorkomen)

Volgens recent onderzoek neemt inmiddels een op de acht Amerikanen afslankmedicijnen zoals Wegovy of Ozempic. Ook in Nederland worden de middelen steeds populairder. Toch temperen experts het enthousiasme.

Medicatie alleen is volgens hen niet voldoende. “De grootste fout die mensen maken, is denken dat het recept zelf de behandeling is”, zegt obesitasspecialist dr. Katherine Saunders. Volgens haar ligt de echte winst in de combinatie van medicijnen met leefstijlverandering, zoals gezonder eten, meer bewegen, voldoende slapen en stress verminderen.

GLP-1-medicijnen, zoals Ozempic, werken door in te grijpen op hormonen in de darmen en hersenen. Ze vertragen de spijsvertering en zorgen ervoor dat je sneller een verzadigd gevoel hebt. Dat helpt om minder te eten en makkelijker gezondere keuzes te maken. Maar zonder aanvullende gedragsverandering blijft het effect beperkt en vaak tijdelijk.

Daarnaast benadrukken deskundigen dat gewichtsverlies niet het enige doel moet zijn. “Gezondheid gaat niet alleen over wat de weegschaal aangeeft”, zegt endocrinoloog dr. Jody Dushay. Factoren zoals bloedsuiker, bloeddruk, cholesterol en fysieke activiteit spelen minstens zo’n grote rol.

Eiwitten voor spierbehoud

Onderzoek ondersteunt die visie. In klinische studies werden GLP-1-medicijnen altijd gecombineerd met begeleide leefstijlprogramma’s. Een recente studie onder ruim 98.000 Amerikaanse veteranen liet zien dat deelnemers die zowel medicatie gebruikten als meerdere gezonde gewoonten volgden, tot 43 procent minder risico hadden op ernstige hart- en vaatziekten.

Voor optimaal resultaat adviseren experts onder meer voldoende eiwitinname om spierverlies te voorkomen, meer vezels en water en regelmatige lichaamsbeweging. Ook voldoende slaap en stressbeheersing blijken cruciaal.

Tot slot waarschuwen artsen voor mogelijke bijwerkingen, zoals misselijkheid en spijsverteringsklachten. Regelmatige medische begeleiding is daarom essentieel. “Het is belangrijk dat iemand je voortgang en gezondheid blijft monitoren”, aldus Dushay. “Niet alleen een maandelijks recept uitschrijven.”

De conclusie van experts is duidelijk: GLP-1-medicatie kan een krachtig hulpmiddel zijn, maar alleen als onderdeel van een bredere, duurzame aanpak van je gezondheid.