Steenbergen en De Groot met Nederlandse titels naar WK zwemmen

AMERSFOORT (ANP) - Zwemmers Marrit Steenbergen en Koen de Groot hebben zich bij de NK zwemmen in Amersfoort met een titel op respectievelijk de 100 meter vrije slag en de 50 meter schoolslag geplaatst voor de WK zwemmen volgende maand in Singapore. Ook Kai van Westering veroverde met zijn Nederlandse titel op de 100 meter rugslag een WK-ticket.

Steenbergen won de 100 meter vrije slag in 52,78 seconden, dat was ruim onder de limiet. Milou van Wijk bleef met de tweede tijd van 54,00 ook onder de limiet en mag eveneens naar de WK.

De Groot won de 50 meter schoolslag in 26,84, voldoende voor een WK-ticket. De 21-jarige zwemmer had eerder op de dag in de series een Nederlands record gezwommen van 26,78. Caspar Corbeau voldeed met de tweede tijd in een persoonlijk record van 26,99 ook aan de kwalificatie-eisen voor de WK.

Rugslag

Van Westering won de 100 meter rugslag in 53,63. Hij was de enige zwemmer op dit nummer die onder de limiet bleef. De 21-jarige zwemmer kwam in de series tot 53,51, waarmee hij het Nederlandse record van Nick Driebergen uit 2012 verbeterde.

Maaike de Waard en Tessa Giele deelden de nationale titel op de 50 meter vlinderslag. Beide zwemsters kwamen tot 25,93 en dat is boven de WK-limiet. Thomas Jansen won de 200 meter wisselslag in 2.00,99 en bleef ook boven de limiet, net als Imani de Jong die de 800 meter won in 8.42,08. Lotte Hosper won de 200 meter rugslag. Haar tijd van 2.11,56 was niet voldoende voor een WK-ticket.