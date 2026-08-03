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DNA-test in Erasmus MC tegen doofheid door antibiotica bij baby's

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:19
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ROTTERDAM (ANP) - Het Erasmus MC in Rotterdam gaat vanaf maandag bij te vroeg geboren baby's op de intensive care een DNA-test uitvoeren om doofheid door antibiotica te voorkomen. De test moet uitwijzen welke kinderen een genetische mutatie hebben waardoor ze gehoorschade kunnen ontwikkelen door het medicijn gentamicine. Een op de drie- tot vierhonderd kinderen heeft de mutatie en kan blijvende doofheid ontwikkelen nadat ze gentamicine hebben gekregen.
Te vroeg geboren baby's krijgen vrijwel altijd antibiotica, maar vaak is niet bekend aan welke infectie zij mogelijk lijden. Zij krijgen dan standaard gentamicine, omdat dat tegen verschillende infecties werkt. Bij de nieuwe DNA-test zal direct na de geboorte wangslijm worden afgenomen. De uitslag van de test moet binnen een uur volgen, zodat artsen snel weten of ze een alternatief middel moeten geven.
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