ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Demonstranten blokkeren ingang vliegbasis Volkel om kernwapens

Samenleving
door anp
maandag, 03 augustus 2026 om 12:17
anp030826085 1
VOLKEL (ANP) - Zo'n veertig personen blokkeren de hoofdingang van de vliegbasis in het Brabantse Volkel. Dat meldt een woordvoerder van de demonstranten. De groep herdenkt de Amerikaanse bombardementen met kernwapens op de Japanse steden Hiroshima en Nagasaki, deze maandag precies 81 jaar geleden. Ook protesteren ze tegen oorlog in de wereld. De demonstranten willen 81 minuten blijven zitten.
De demonstranten komen volgens de woordvoerder uit het hele land en zijn onderdeel van de vredesbeweging. Ze zitten veelal in stilte voor de poort en hebben spandoeken opgehangen. "Wij houden stilte. Het is een moment van bezinning en we stellen de vraag waar we als mensheid mee bezig zijn."
De groep verzamelde om 11.00 uur bij een kerk in Volkel en liep in stilte naar het vliegveld. Om 12.00 uur, na het luchtalarm, begon het protest.
Op de luchtmachtbasis in Volker zijn F-35's gestationeerd, die kernwapens kunnen dragen en afwerpen. Het is een publiek geheim dat daar Amerikaanse kernwapens liggen opgeslagen.
loading

POPULAIR NIEUWS

106623550_m

Dit is waarom je nooit moet schuilen in je camper of caravan tijdens onweer

ANP-491854299

Doorwerken na uw AOW: dit levert het op, dit verliest u

Scherm­afbeelding 2026-08-02 om 07.41.14

De paradox van de woningmarkt: Ruim 1 op de 8 huizen moet in prijs omlaag — en toch wordt er juist méér overboden

shutterstock_2740369083

Nieuwe ING-truc: rustige ‘medewerker’ aan de lijn, 68-jarige Anna raakt €9.500 kwijt

shutterstock_2739817947

Besparing door bijna alles op 30 graden te wassen

shutterstock_1096029770

Foute makelaars: vijf jaar later nog steeds vriendjespolitiek

Loading