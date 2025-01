Dochters van migranten klimmen sneller op maatschappelijke ladder dan zonen

In Europa maken kinderen van immigranten sociale vooruitgang, maar opvallend genoeg doen dochters het beduidend beter dan zonen. Dat blijkt uit nieuw onderzoek van Princeton University, zo meldt de Franse krant Les Echos.

Onderzoekster Leah Boustan bestudeerde de economische positie van tweede generatie migranten in verschillende Europese landen. Ze ontdekte dat deze groep over het algemeen een hoger inkomen verdient dan hun ouders, al blijft dit gemiddeld nog onder het middeninkomen van het gastland.

De verschillen tussen mannen en vrouwen zijn opmerkelijk. In landen als Frankrijk, Oostenrijk en Nederland stijgen migrantenzonen minder snel op de inkomensladder dan zonen van niet-migranten. Migrantendochters daarentegen verdienen juist meer dan vrouwen wier ouders in het land geboren zijn. Alleen in Oostenrijk geldt dit verschil niet.

Migranten zijn bij aankomst armer dan in VS

Het onderzoek toont ook aan dat Europese migranten bij aankomst vaak armer zijn dan nieuwkomers in de Verenigde Staten. Dit is vooral zichtbaar in Frankrijk, Denemarken, Nederland en Zweden. Voor dit verschijnsel is nog geen sluitende verklaring gevonden.

Een belangrijke kanttekening is dat kinderen van zeer arme immigranten nog steeds een grotere kans hebben om in de armste 20 procent van de bevolking te belanden. Dit hardnekkige patroon is zichtbaar in meerdere landen, waaronder Frankrijk, Denemarken, Zweden, Nederland en Noorwegen.

Sociale mobiliteit is reëel

Toch is de hoofdconclusie positief: de sociale mobiliteit voor migrantenkinderen in Europa bestaat nog steeds, met name voor dochters die de kansen lijken te benutten om hogerop te komen. Het onderzoek toont aan dat de 'sociale lift' nog steeds werkt, zij het niet voor iedereen in dezelfde mate. Het succes van migrantendochters zou kunnen wijzen op het belang van onderwijs en arbeidsparticipatie bij maatschappelijke integratie.

Deze bevindingen zijn relevant voor het Europese integratiebeleid, omdat ze zowel successen als hardnekkige uitdagingen blootleggen in het streven naar gelijke kansen voor alle bevolkingsgroepen.

Bron: Les Echos