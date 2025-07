Documenten over moord op Martin Luther King vrijgegeven

WASHINGTON (ANP) - De regering-Trump heeft maandag documenten over de moord op burgerrechtenleider Martin Luther King Jr. (1929-1968) vrijgegeven. Het gaat om ruim 240.000 pagina's die zijn verschenen op de website van het Nationaal Archief. Het is volgens The New York Times onduidelijk hoeveel van de informatie al bekend was bij historici.

Donald Trump had aangekondigd de documenten vrij te geven, maar onduidelijk was wanneer dat zou gebeuren. Eerder dit jaar kwam materiaal vrij over de moord op president John F. Kennedy in 1963.

Veel van de over King verschenen pagina's zijn volgens The New York Times wazig en vrijwel onleesbaar door het digitaliseringsproces.

King was een van de bekendste voorvechters van gelijke rechten voor zwarte Amerikanen. Hij kreeg in 1964 de Nobelprijs voor de Vrede. In 1968 werd hij in Memphis door een sluipschutter vermoord. Over de motieven en achtergronden van de moord heerst nog steeds onduidelijkheid.