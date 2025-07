Brand in winkelcentrum in Capelle aan den IJssel

CAPELLE AAN DEN IJSSEL (ANP) - In een winkelcentrum in Capelle aan den IJssel heeft een brand gewoed. Door de rook is de sprinklerinstallatie afgegaan. Het water stroomde naar de onderliggende parkeergarage van winkelcentrum De Terp aan het Amsteldiep, meldt de veiligheidsregio.

De brand was rond middernacht ontstaan bij een boiler in een van de winkels en was snel onder controle. De brandweer controleerde de woningen boven het winkelcentrum op mogelijke koolstofmonoxide (CO). "Deze bleek niet aanwezig en iedereen kon snel weer veilig terug de eigen woning in", aldus de veiligheidsregio.