Dode bij lawine in Italiaanse Alpen, twee gewonden

COURMAYEUR (ANP) - In Italië is een persoon omgekomen door een lawine, meldt nieuwssite RAI News. Twee mensen raakten zwaargewond. Zij zijn naar het ziekenhuis in Aosta gebracht.

De skiërs werden meegesleurd door de sneeuw in Val Veny, onderdeel van het skigebied Courmayeur. Dat ligt vlak bij de grens met Frankrijk, in de Italiaanse Alpen. Reddingswerkers waren met helikopters en speurhonden uitgerukt om de wintersporters te redden. Ze zoeken nog steeds om uit te sluiten dat er nog meer wintersporters bedolven liggen onder de sneeuw.

De lawine vond plaats buiten de piste. De autoriteiten hadden gewaarschuwd dat het lawinerisico hoog was.

De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.