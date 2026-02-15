ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode bij lawine in Italiaanse Alpen, twee gewonden

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:54
anp150226089 1
COURMAYEUR (ANP) - In Italië is een persoon omgekomen door een lawine, meldt nieuwssite RAI News. Twee mensen raakten zwaargewond. Zij zijn naar het ziekenhuis in Aosta gebracht.
De skiërs werden meegesleurd door de sneeuw in Val Veny, onderdeel van het skigebied Courmayeur. Dat ligt vlak bij de grens met Frankrijk, in de Italiaanse Alpen. Reddingswerkers waren met helikopters en speurhonden uitgerukt om de wintersporters te redden. Ze zoeken nog steeds om uit te sluiten dat er nog meer wintersporters bedolven liggen onder de sneeuw.
De lawine vond plaats buiten de piste. De autoriteiten hadden gewaarschuwd dat het lawinerisico hoog was.
De nationaliteit van de slachtoffers is niet bekendgemaakt.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

Loading