ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Regering Israël akkoord met omstreden plannen Westoever

Samenleving
door anp
zondag, 15 februari 2026 om 14:53
anp150226088 1
JERUZALEM (ANP/BLOOMBERG) - De Israëlische regering heeft ingestemd met omstreden plannen om de controle over de bezette Westelijke Jordaanoever uit te breiden. Vorige week ging het Israëlische veiligheidskabinet al akkoord, wat leidde tot kritiek uit onder meer de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk.
Israël bezet de Westoever sinds 1967. Internationaal wordt gevreesd dat Israël zich op deze manier voorbereidt op een annexatie van het Palestijnse gebied. De Europese Commissie veroordeelde de plannen eerder als "wederom een stap in de verkeerde richting".
De plannen gaan over procedures voor zogenoemde landregistratie en het aankopen van bezittingen. Hierdoor moet het volgens Israëlische media makkelijker worden voor kolonisten om nederzettingen te stichten. Daarbij worden vaak Palestijnse bewoners uit hun dorpen verdreven. Volgens de Verenigde Naties zijn de nederzettingen illegaal.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-550706170

Zelensky over 'verdwenen' Poetin: 'hij heeft niet vel tijd meer'

120357064 l normal none

Welke bloedgroep komt het minst voor in Nederland en België?

245915504_m

Wetenschappers hebben ontdekt hoe de menopauze de hersenen verandert

ANP-525155195 (1)

Op Valentijnsdag: de uitwisseling van speeksel zorgt ervoor dat je verliefd wordt

il_1588xN.7132645026_5113

Meer dan helft Nederland steunt delen MAGA-ideologie

93898388_m

De drie unieke manieren waarop slimme mensen denken

Loading