Verstappen met 12e tijd voortijdig klaar in kwalificatie Brazilië

SÃO PAULO (ANP) - Max Verstappen heeft in de kwalificatie voor de Grote Prijs van Brazilië de derde en laatste ronde niet bereikt. De regerend wereldkampioen van Red Bull had de twaalfde tijd op het moment dat een rode vlag een einde maakte aan de sessie, nadat Lance Stroll van de baan was geraakt. Alleen de tien snelste rijders vervolgen de kwalificatie.

Omdat Verstappen ook nog een gridstraf heeft, start hij in de race, die om 16.30 uur (Nederlandse tijd) begint, vanaf de zeventiende positie. De kwalificatie werd zaterdag met een dag verplaatst door het slechte weer in São Paulo. Ook zondag regende het.