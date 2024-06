Dode door bedrijfsongeval bij Shell in havengebied Moerdijk

MOERDIJK (ANP) - Door een ongeval op het terrein van Shell in Moerdijk is woensdag een persoon om het leven gekomen. Dat gebeurde rond 12.30 uur, meldt de politie. Volgens de Arbeidsinspectie is het slachtoffer bekneld geraakt onder een zwaar voorwerp. Het ging om een industriële schoorsteen.

De locatie van Shell zit aan de Chemieweg in het haven- en industriegebied van Moerdijk. De Arbeidsinspectie onderzoekt hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren. De identiteit van het slachtoffer is niet bekendgemaakt.

Volgens Shell was de persoon een aannemer die op locatie aan het werk was. "Dit incident raakt ons diep en treft veel mensen op de site en daarbuiten. Onze gedachten gaan uit naar de nabestaanden en collega's van het slachtoffer. Onze aandacht gaat vooral naar het begeleiden van de autoriteiten en het ondersteunen van mensen die hierdoor getroffen zijn", aldus een woordvoerder.