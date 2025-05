WANROIJ (ANP) - Bij een schietincident in Wanroij (Noord-Brabant) is een persoon overleden en iemand gewond geraakt. De gewonde is naar het ziekenhuis gebracht. Het incident gebeurde in een woning op de Lamperen, meldt de politie. Het is nog onduidelijk wat zich daar heeft afgespeeld.

Volgens Omroep Brabant was de schietpartij in een boerderij waar ook een hotel is gevestigd.