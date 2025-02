Dode en gewonden bij botsing tussen jets op vliegveld in Arizona

PHOENIX (ANP/RTR) - Een vliegtuigongeluk in de Amerikaanse staat Arizona heeft aan zeker één persoon het leven gekost. Vier anderen raakten gewond. Een privévliegtuig raakte bij de landing op Scottsdale Airport bij Phoenix van de baan en botste op een geparkeerde jet.

Het toestel dat van de baan raakte, een Learjet 35A, is van de Amerikaanse zanger Vince Neil van de rockband Mötley Crüe. Hij was niet aan boord, meldt zijn advocaat in een verklaring aan Amerikaanse media.

Een medewerker van het vliegveld laat aan The New York Times weten dat een deel van het landingsgestel van de jet niet werkte. De Amerikaanse onderzoeksraad voor vervoersveiligheid NTSB begint een onderzoek naar het ongeluk.

Over de identiteit van de slachtoffers is niets bekendgemaakt. Ook is onduidelijk of de slachtoffers in de landende jet of het geparkeerde toestel, een Gulfstream 200 privévliegtuig, zaten.

Het ongeluk volgt op een reeks dodelijke botsingen in de Amerikaanse luchtvaart. Eind januari botsten een legerhelikopter en passagiersvliegtuig boven Washington. Daarbij kwamen 67 mensen om het leven. Zeven doden vielen bij een ongeluk met een vliegtuig in Philadelphia. Bij een ongeluk met een vliegtuig in Alaska kwamen afgelopen week tien mensen om het leven.