Krachtigste beving Santorini sinds begin seismische activiteit

ATHENE (ANP) - Het Griekse eiland Santorini is maandagavond getroffen door een aardbeving met een kracht van 5.3, meldt de Griekse omroep ERT. Dat is de krachtigste beving sinds de seismische activiteit in het gebied rond Santorini eind januari begon. In de afgelopen weken heeft de universiteit van Athene 12.800 bevingen gemeten, meldt de omroep.

De zware beving van maandagavond werd gevoeld tot in de Griekse hoofdstad Athene. Er zijn geen berichten van gewonden of ernstige schade. Wel hebben de duizenden aardbevingen sinds januari al tot aardverschuivingen op Santorini geleid, meldt de BBC. Bewoners van het eiland zouden toeristen op verschillende plekken hebben gewaarschuwd om geen foto's op steile kliffen te maken.

Afgelopen woensdag vond een beving met een kracht van 5.2 plaats. Griekenland ligt op meerdere breuklijnen en wordt regelmatig getroffen door aardbevingen. Seismologen waarschuwen dat het weken of maanden kan duren voordat de bevingen stoppen.

De regio is een zeer populaire bestemming onder toeristen en trekt jaarlijks miljoenen vakantiegangers. Het is onbekend hoeveel toeristen zich nu op het eiland in de Egeïsche Zee bevinden. Van de 16.000 bewoners vertrokken in korte tijd 11.000, werd vorige week duidelijk.

De Griekse premier Kyriakos Mitsotakis bezocht het eiland vrijdag en riep op tot kalmte. Tot begin maart geldt de noodtoestand er. Eenheden van het leger, de brandweer en de politie worden preventief ingezet. Sommige maatregelen gelden ook op de nabijgelegen eilanden Anafi, Amorgos en Ios.