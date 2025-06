Dode en gewonden bij Russische aanvallen op Oekraïne

KYIV (ANP/RTR) - Bij Russische aanvallen op de noordoostelijke Oekraïense regio Charkiv is in de nacht van maandag op dinsdag iemand omgekomen. Ook raakten zeker 24 mensen gewond, onder wie acht kinderen.

De dode viel in de plaats Tsjernihiv. Brokstukken van drones veroorzaakten daar ook branden in diverse gebouwen waaronder woonhuizen, aldus het hoofd van het militaire bestuur van de stad op Telegram.

In de zuidelijke havenstad Odesa hebben Russische luchtaanvallen 's nachts woonhuizen en civiele infrastructuur beschadigd, maar daar vielen volgens burgemeester Hennadi Troechanov geen gewonden.

De aanvallen volgden op vredesonderhandelingen tussen delegaties van Oekraïne en Rusland in Istanbul. Een overeenkomst over een staakt-het-vuren bleef daar maandag zoals verwacht uit, wel bereikten de landen een akkoord over een nieuwe gevangenenruil.