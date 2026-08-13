Dode en gewonden door incident bij bedrijf in Rotterdam-Europoort

ROTTERDAM (ANP) - Door een incident bij een bedrijf aan de Moezelweg in Rotterdam-Europoort zijn donderdag kort na het middaguur zeker een dode en mogelijk meerdere gewonden gevallen, meldt de politie. Volgens regionale media was er een explosie. Een woordvoerder van de politie bevestigde nog niet dat het om een ontploffing ging.

Elders in het Rotterdamse havengebied waren donderdag meerdere incidenten. Zo was er een stroomstoring op het terrein van de Esso Raffinaderij aan de Botlekweg in het Rotterdamse Botlekgebied, waar een deel van de installaties is stilgevallen. Er lijkt vooralsnog geen verband te zijn tussen deze incidenten in Rotterdam.