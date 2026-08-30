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Dode en meerdere gewonden bij schietpartij Zwitserland

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 8:40
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AARAU (ANP) - Een schietincident heeft in het noorden van Zwitserland aan zeker een persoon het leven gekost. Ook raakten vijf personen gewond, meldt de politie. Sommige slachtoffers liepen ernstige verwondingen op.
Zwitserse media berichten dat er 's nachts is geschoten bij een paardenrenbaan in de stad Aarau waar een rave plaatsvond. Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen.
De politie zegt nog op zoek te zijn naar de onbekende schutter en heeft de omgeving afgezet. Mensen worden opgeroepen het gebied te mijden.
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