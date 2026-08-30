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Dodental overstromingsramp Nepal en Tibet verder gestegen

Samenleving
door anp
zondag, 30 augustus 2026 om 8:52
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KATHMANDU (ANP/RTR/AFP) - Het dodental door de overstromingsramp in Nepal en Tibet is gestegen naar 750. De Nepalese autoriteiten maken melding van 734 overleden slachtoffers; in China kwamen volgens staatsmedia zeker 16 personen om het leven.
Het dodental loopt mogelijk nog verder op, want ruim 3000 mensen worden nog vermist. Reddingsoperaties moesten de afgelopen dagen herhaaldelijk worden opgeschort vanwege slecht weer en zorgen over mogelijke nieuwe overstromingen.
In Nepal wordt onder meer geprobeerd om honderden mensen te bereiken die nog zouden vastzitten in tunnels. Zij raakten gestrand nadat een enorme stroom van puin, ijs, modder en rots grootschalige verwoestingen had aangericht.
Lichamen van slachtoffers zijn soms ver meegevoerd. Zo zijn in India de stoffelijke resten aangetroffen van zeven mensen die vermoedelijk ook zijn omgekomen bij de overstromingen.
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