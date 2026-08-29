Zweet koelt bij droge hitte veel minder dan gedacht — en dat is slecht nieuws voor mensen zonder airco

We krijgen van nu af aan steeds hetere zomers. Dus het is goed dat we ons verdiepen in wat dat allemaal voor ons lichaam betekent. Zweten is het meesterstukje van het menselijk lichaam bij hitte : vocht naar de huid, warmte eruit, klaar. Zo staat het al zeventig jaar in de boekjes. Zo staat het ook in de rekenmodellen waarmee wereldwijd wordt bepaald wanneer hitte gevaarlijk wordt. Nu blijkt dat die boekjes een cruciaal detail zijn vergeten. En dat detail is precies wat het lichaam de das om kan doen op een windstille, keihard hete zomerdag.

Ingenieurs van de Arizona State University publiceerden in Science Advances een studie die het probleem in één zin vangt: bij droge hitte zonder wind werken twee stromingen vlak boven de huid elkaar tegen. Onder Arizona-zomeromstandigheden verdampt daardoor tot 56 procent minder zweet dan de standaardformules voorspellen.

“De impact is enorm — het kan zomaar meer dan de helft van je zweetverdamping wegvagen.”

Wat er precies misgaat aan de huid

Vochtige lucht is lichter dan droge lucht — dat is de sleutel. Als zweet verdampt, wordt de dunne laag lucht net boven de huid iets lichter en wil omhoog. Normaal geen probleem: koelere buitenlucht warmt aan de huid op, stijgt eveneens, en voert warmte mee weg.

Maar op een middag van 41 graden in de schaduw is die buitenlucht al warmer dan de huid. Dan draait de natuurlijke luchtstroom om: de lucht bij het lichaam koelt juist licht af en wil naar beneden zakken. Tegelijk duwt de vochtige zweetdamp diezelfde lucht omhoog. Beide krachten heffen elkaar op. Rond het lichaam ontstaat een windstille zone, en het zweet blijft daar hangen in plaats van te verdampen. De onderzoekers noemen het effect “strijdend drijfvermogen”.

Een graad meer, en dat is veel

In een simulatie van een licht gekleed persoon die twee uur stilzit bij 41°C, zeer lage luchtvochtigheid en geen wind, voorspelt het klassieke model dat de lichaamstemperatuur na ongeveer 40 minuten stabiliseert. Neem je de nieuwe natuurkunde mee, dan klimt de kerntemperatuur die volle twee uur door — uiteindelijk ongeveer 1 graad hoger dan het oude model zei. De huid loopt zelfs 1,5 graad hoger op.

Eén graad klinkt bescheiden. In een lichaam dat urenlang in de hitte zit, is het het verschil tussen “warm maar oké” en “gevaarlijk”.

“Modellen die je lichaamstemperatuur structureel te laag inschatten, geven adviezen die minder beschermen dan bedoeld.”

Wat betekent dit voor Nederland?

Nederlandse zomers zijn zelden zó droog en zó heet als in Phoenix. Maar de trend is duidelijk: hittegolven worden langer, drukkender en vaker vergezeld van lage luchtvochtigheid, en airco is in de meeste huizen nog altijd een luxe. Wie zich thuis probeert te wapenen tegen extreme hitte, leunt bijna volledig op ventilatie en zweet — precies de twee mechanismen die de nieuwe studie op de tocht zet.

Interessant is dat het Nederlandse Nationaal Hitteplan al iets van deze wijsheid bevat. In heel droge, hete lucht is een ventilator níet automatisch je vriend: als de kamer heter is dan je huid, blaast het apparaat vooral warme lucht tégen je aan. Boven bepaalde drempels — ruwweg 39°C voor gezonde jonge volwassenen, 37°C voor kwetsbare ouderen op medicatie — kan een ventilator averechts werken.

De onderzoekers voegen daar nu een precieze natuurkundige reden aan toe. Beweegt de lucht rondom je een beetje, dan valt de stagnatielaag uiteen en werkt zweet weer bijna normaal. Zit je stil in een windstille, gloeiende kamer, dan mag je van je zweetklieren minder verwachten dan het handboek belooft.

Feiten in het kort

Bij 41°C, lage vochtigheid en geen wind kan zweetverdamping tot 56 procent afnemen ten opzichte van standaardmodellen.

Na twee uur is de kerntemperatuur ongeveer 1°C hoger dan het oude model voorspelt, de huidtemperatuur 1,5°C.

Veel gehanteerde hittemodellen zijn al meer dan zeventig jaar in gebruik zonder dit effect mee te rekenen.

Al bij bescheiden luchtbeweging verdwijnt het probleem grotendeels.

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