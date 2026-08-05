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Dode en meerdere gewonden na explosie en grote brand in New York

Samenleving
door anp
donderdag, 06 augustus 2026 om 1:54
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NEW YORK (ANP) - Bij een explosie en een daaropvolgende brand in een gebouw in de Bronx is één persoon om het leven gekomen en zijn veertien anderen gewond geraakt, zo laten functionarissen van de New Yorkse brandweer (FDNY) aan CBS News weten.
Van de veertien gewonden verkeren er twee in levensgevaar. Onder de slachtoffers die zijn behandeld, bevinden zich ook zes brandweerlieden, aldus de brandweer.
Volgens de brandweer kwam er woensdag vlak voor 12.30 uur een melding binnen over een explosie. Toen de brandweer aankwam, stonden de tweede en derde verdieping van het pand al in brand.
"Onze eerste wagens waren binnen drie minuten ter plaatse en troffen een enorme vuurzee aan, waarbij de vlammen uit talloze ramen sloegen", zei FDNY-commissaris Lillian Bonsignore tegen CBS.
Ruim 300 eenheden van de brandweer en ambulancedienst rukten uit naar de brand. "We weten zeker dat er een explosie heeft plaatsgevonden. Wat de oorzaak is, kunnen we pas onderzoeken zodra we naar binnen kunnen voor een grondig onderzoek", aldus Bonsignore.
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