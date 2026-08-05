Regering Colombia waarschuwt voor mogelijke terroristische daden

BOGOTÁ (ANP) - De uittredende Colombiaanse regering heeft gewaarschuwd voor mogelijke "terroristische daden" tijdens de beëdigingsceremonie van de nieuwe president Abelardo de la Espriella. De plechtigheid staat gepland voor vrijdag in Cali, een stad in het zuidwesten die onlangs werd getroffen door guerrilla-aanslagen.

De rechtsradicale De la Espriella had het parlement gevraagd om de ceremonie te verplaatsen van de hoofdstad Bogotá naar de derde stad van het land, dicht bij gebieden die gecontroleerd worden door gewapende groepen.

De minister van Defensie van de uittredende linkse regering verklaarde dat er een dreigend gevaar is voor aanslagen op de dag van de ceremonie, die door ongeveer tien staatshoofden zal worden bijgewoond. Onder andere de presidenten van Argentinië, Paraguay, Chili en Ecuador worden verwacht, evenals de Spaanse koning Felipe VI.