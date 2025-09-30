ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Dode en tientallen gewonden na instorten school in Indonesië

Samenleving
door anp
dinsdag, 30 september 2025 om 6:40
anp300925043 1
SIDOARJO (ANP/AFP) - In Indonesië is zeker één leerling omgekomen en zijn tientallen anderen gewond geraakt door het instorten van een islamitische kostschool in de provincie Oost-Java. Volgens de Indonesische nieuwssite Detik liggen nog 38 mensen onder het puin.
Het gebouw van de Al Khoziny-kostschool in Sidoarjo stortte maandagmiddag in terwijl meer dan honderd leerlingen bijeen waren voor het gebed. Reddingswerkers, politie en militairen haalden tot diep in de nacht slachtoffers onder het puin vandaan, onder wie sommigen in kritieke toestand. Tot dusver zijn 102 mensen gered, meldt Detik op gezag van de rampenbestrijdingsdienst.
Volgens een leidinggevende van de school gebeurde het ongeluk nadat arbeiders beton hadden gestort voor een derde verdieping in aanbouw.
In Indonesië bestaan al langer zorgen over bouwveiligheid. Begin deze maand kwamen in West-Java drie mensen om het leven toen een gebouw instortte tijdens een gebedsbijeenkomst.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-476549432

Dit is waarom je de douchekop vaker moet schoonmaken (en zo doe je dat het beste)

ANP-532153418

Yuval Hariri: Waarom Oekraïne de oorlog aan het winnen is

ANP-430264995 (2)

5 bestemmingen waar het nog heerlijk weer is in de herfstvakantie

348001_m

Deze Chinese uitvinding kan gebroken botten in minuten herstellen

shutterstock 2307217041

4 gedragingen die erop wijzen dat een kind overgevoelig is

shutterstock_2675134405

Werkt vaguszenuwstimulatie? De wetenschap achter een tovermiddel

Loading