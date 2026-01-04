Waarom in januari de meeste mensen uit elkaar gaan

Januari is traditiegetrouw de maand waarin relaties massaal de geest geven. Niet voor niets staat de eerste maandag na de kerstvakantie in de advocatuur bekend als Divorce Day. Wie denkt dat dit een mediaterm is, vergist zich: het aantal aanvragen voor scheidingen ligt in januari vaak 20 tot 30 procent hoger dan in de rest van het jaar.

De belangrijkste reden? Uitstelgedrag. Veel stellen weten in oktober of november al hoe laat het is. De liefde is op, het geduld ook. Maar ja, dan komen de feestdagen eraan. Niemand wil degene zijn die het gezin opblaast vlak voor Sinterklaas of Kerst. Dus wordt er een stilzwijgend bestand gesloten: “We maken er nog één keer een leuke kerst van voor de kinderen en de familie.”

Dat bestand houdt precies zolang stand als nodig is. Zodra de laatste vuurpijl de lucht in is gegaan en de kerstvakantie voorbij is, vervalt de sociale verplichting. De kerstvrede is voorbij en de kogel gaat alsnog door de kerk.

En eerlijk is eerlijk: twee weken lang op elkaars lip zitten is de ultieme stresstest voor elke relatie. Normaal heb je werk, sport en vrienden als uitlaatklep. In de kerstvakantie zit je 24/7 samen in huis, vaak met jengelende kinderen en (schoon)familie over de vloer. Kleine irritaties, die je normaal wegwuift worden ineens levensgroot. De manier waarop hij kauwt. Het feit dat zij weer begint over de rommel. In de snelkookpan van december kookt het over. Als de basis al wankel is, is twee weken verplicht ‘gezellig doen’ vaak de genadeklap.

Goede voornemens

Daar komt de financiële kater nog bovenop. Geldzorgen zijn doodsoorzaak nummer één voor relaties. En laat december nu net de duurste maand van het jaar zijn. Cadeaus, dure boodschappen, nieuwe kleding: het geld vliegt eruit. In januari valt de rekening op de mat. En als er dan ruzie ontstaat over wie wat heeft uitgegeven – 'moest die dure spelcomputer nou echt?' – is de emmer vol.

Tot slot speelt de psychologie van het nieuwe jaar een rol. Januari staat voor goede voornemens: stoppen met roken, afvallen, gelukkiger worden. Voor veel mensen past een ongelukkig huwelijk niet meer in dat plaatje van een nieuw begin. In de spreekkamer van de mediator klinkt het dan ook opvallend vaak: “Dit jaar kies ik voor mezelf.”