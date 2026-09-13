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Dode en tientallen vermisten na zinken veerboot bij Vanuatu

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 7:26
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PORT VILA (ANP/AFP) - De autoriteiten van eilandstaat Vanuatu werken aan een grootscheepse zoektocht naar dertig opvarenden van een gezonken veerboot. De boot zonk in een ruwe zee tussen twee eilanden. Vijftien passagiers wisten te ontkomen. Reddingswerkers hebben één lichaam geborgen.
Er is een onderzoek gestart naar mogelijke nalatigheid, zo staat in een verklaring van het kantoor van de premier van Vanuatu, Jotham Napat. "Dit ongeluk lijkt een gevolg van harde wind, het negeren van maritieme waarschuwingen en mogelijk van nalatigheid, waaronder overbelasting van het schip", aldus het statement.
De veerboot was op weg van Santo naar Ambae, twee van de ruim tachtig eilanden waaruit Vanuatu bestaat, dat zo'n 1750 kilometer ten noordoosten van Australië ligt.
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