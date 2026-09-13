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Honderden arrestaties bij herdenking slachtoffers Pinochet

Samenleving
door anp
zondag, 13 september 2026 om 7:20
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SANTIAGO (ANP/AFP) - Tijdens een herdenking van de slachtoffers van de dictatuur van Augusto Pinochet, zijn vrijdag in Chili bijna driehonderd mensen gearresteerd. Dat maakten de Chileense autoriteiten zaterdag bekend.
De protesten werden gehouden ter herdenking van de staatsgreep van generaal Pinochet op 11 september 1973 tegen de socialistische president Salvador Allende.
De nieuwe, radicaal-rechtse regering van Chili zag af van de officiële ceremonie die sinds 1990, het jaar waarin Chili weer een democratie werd, gehouden werd. Tegenstanders zien dat als steun van president José Antonio Kast aan het regime van Pinochet.
Duizenden Chilenen gingen vrijdag de straat op om de dictatuur te herdenken en veroordelen. Daarbij raakte een deel van hen slaags met de politie. Dat leidde tot 284 arrestaties.
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