Dode in Libanon door Israëlische aanval, ondanks bestand

BEIROET (ANP/AFP) - In Libanon is een dode gevallen bij een Israëlische droneaanval, meldt het Libanese staatspersbureau NNA. In het land geldt sinds vorige week een staakt-het-vuren, maar Israël en Hezbollah beschuldigen elkaar van het schenden daarvan.

Hezbollah zei dinsdag raketten te hebben afgevuurd richting Noord-Israël, als reactie op "flagrante" Israëlische schendingen. De Israëlische krijgsmacht meldde daarna een lanceerinstallatie te hebben aangevallen.

De droneaanval van woensdag vond plaats in de Bekaavallei. Naast dat er iemand omkwam, raakten ook twee mensen gewond.

Het tiendaagse bestand in Libanon ging vorige week in de nacht van donderdag op vrijdag in. Komende donderdag komen vertegenwoordigers van de Israëlische en de Libanese regering bijeen in Washington om te praten over een permanente oplossing voor het conflict.