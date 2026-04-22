BlaBlaCar gaat stoppen met eigen langeafstandsbussen

Economie
door anp
woensdag, 22 april 2026 om 8:02
PARIJS (ANP/DPA/BELGA) - Het Franse BlaBlaCar gaat stoppen met eigen langeafstandsbussen. Door de zeer concurrerende markt en stijgende kosten kan het bedrijf de busritten niet langer winstgevend uitvoeren, heeft de rivaal van bijvoorbeeld FlixBus aangekondigd.
BlaBlaCar biedt ook vanuit Nederland bestemmingen aan. Het busnetwerk van het bedrijf beslaat in totaal meer dan driehonderd haltes in vijftien Europese landen. Jaarlijks maken miljoenen mensen gebruik van BlaBlaCar. Voorlopig gaan busritten nog wel door, terwijl de onderneming in overleg gaat met haar personeel.
BlaBlaCar blijft wel bestaan als platform voor het delen van ritten en als tussenpersoon voor bustickets van andere aanbieders. Partnerbedrijven krijgen de mogelijkheid om hun bestaande BlaBlaCar-routes zelfstandig voort te zetten.
De onderneming was oorspronkelijk een autodeelplatform. Na de overname van Ouibus van de Franse spoorwegen werd BlaBlaCar in 2019 ook een busmaatschappij voor langeafstandsritten.
POPULAIR NIEUWS

Kerosinetekort: 10 tips om je zomervakantie te redden.

Hier heb je de grootste kans om een psychopaat tegen te komen (en deze baan staat met stip op één)

Elektrolyten zijn hype onder duursporters, maar dit goedkope product werkt net zo goed

Zo slecht is al dat scrollen op je smartphone voor je

De ‘onkreukbare’ koningin die decennia lang haar favoriete zoon liet rotzooien.

Waarom denken over je verleden goed voor je is. Plus een kleine oefening.

