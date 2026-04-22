PARIJS (ANP/DPA/BELGA) - Het Franse BlaBlaCar gaat stoppen met eigen langeafstandsbussen. Door de zeer concurrerende markt en stijgende kosten kan het bedrijf de busritten niet langer winstgevend uitvoeren, heeft de rivaal van bijvoorbeeld FlixBus aangekondigd.

BlaBlaCar biedt ook vanuit Nederland bestemmingen aan. Het busnetwerk van het bedrijf beslaat in totaal meer dan driehonderd haltes in vijftien Europese landen. Jaarlijks maken miljoenen mensen gebruik van BlaBlaCar. Voorlopig gaan busritten nog wel door, terwijl de onderneming in overleg gaat met haar personeel.

BlaBlaCar blijft wel bestaan als platform voor het delen van ritten en als tussenpersoon voor bustickets van andere aanbieders. Partnerbedrijven krijgen de mogelijkheid om hun bestaande BlaBlaCar-routes zelfstandig voort te zetten.

De onderneming was oorspronkelijk een autodeelplatform. Na de overname van Ouibus van de Franse spoorwegen werd BlaBlaCar in 2019 ook een busmaatschappij voor langeafstandsritten.