UTRECHT (ANP) - Het lichaam dat dinsdag werd aangetroffen in een vriezer op straat in Utrecht, was van een 20-jarige man uit die plaats. Dat meldt de politie woensdag. De vrieskist stond nabij een woning op de stoep op de Timmerstraat in de wijk Pijlsweerd. Rond 13.20 uur trof een voorbijganger de overledene in de vriezer aan, aldus de politie.

De vriezer stond "gedeeltelijk onder het groen", meldt de politie. Het onderzoek naar de doodsoorzaak en omstandigheden rond de vondst loopt.