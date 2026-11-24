“Mijn onderzoeksgebied is weggevaagd,” roept Fields-medaillist Hugo Duminil-Copin uit. Hij vertelt over de ruim 700 wiskundige artikelen die OpenAI in oktober in één keer online zette. Wiskundigen zijn niet de enige beroepsgroep die de hete adem van kunstmatige intelligentie in zijn nek voelt, maar het is wel een teken aan de wand.

Wat hoort een wiskundige te doen als een machine in een paar dagen een probleem oplost waar zijn vakgenoten eeuwen op zaten te puzzelen? Volgens wiskundige Neil Saunders beleeft de wiskunde in 2026 een identiteitscrisis. Hij schrijft er in geuren en kleuren over in een analyse voor The Conversation op Phys.org.

AI kraakte in een paar maanden honderden open problemen

In april meldde OpenAI doorbraken bij twee vermoedens die al tientallen jaren openlagen. In september claimde het bedrijf een oplossing voor het Navier-Stokesprobleem, de wiskunde achter de stroming van water en lucht.

Dat is een van de zeven millenniumproblemen die het Clay Mathematics Institute in 2000 uitkoos, met een prijs van een miljoen dollar per probleem. In oktober volgde de “OpenAI-dump”: ruim 700 artikelen met oplossingen, bewijzen of tegenvoorbeelden, die laten zien dat een vermoeden niet klopt, voor 372 open problemen.

In cijfers

10.000 AI-agenten werkten samen aan de oplossing van Navier-Stokes.

AI-agenten werkten samen aan de oplossing van Navier-Stokes. 88 uur hadden ze ervoor nodig, plus 17 uur om de oplossing te laten controleren.

hadden ze ervoor nodig, plus 17 uur om de oplossing te laten controleren. 372 open problemen behandelde OpenAI in de dump van oktober.

open problemen behandelde OpenAI in de dump van oktober. 250.000 pagina’s telt het Riemann-bewijs van Alpöge, met ruim 17 miljoen regels controlecode.

Zwermen AI-agenten werken als termieten

De taalmodellen achter deze resultaten zijn getraind op vrijwel alle wiskundige literatuur die mensen ooit schreven. De bedrijven bouwden er AI-agenten omheen: software die zelf redeneert, code uitvoert, het resultaat bekijkt en zo nodig een volgende stap zet. Het programma Lean, waarin een computer elke stap van een bewijs naloopt, controleert de uitkomst.

Saunders vergelijkt zo’n zwerm met de Australische kathedraaltermiet. Elk insect doet hersenloos zijn eigen klusje, maar samen bouwen ze heuvels van meer dan zes meter hoog, compleet met ventilatie. Zo hakt elke agent op een klein stukje in.

De Russische wiskundige Grigori Perelman loste begin deze eeuw nog zelf het vermoeden van Poincaré op. Bij Navier-Stokes en de ruim 300 problemen uit de dump kwam vrijwel geen mens meer aan te pas.

Fields-medaillisten zien hun vak afbrokkelen

Duminil-Copin, verbonden aan het Institut des Hautes Études Scientifiques bij Parijs, waarschuwde dat AI de wiskunde als discipline kan “ontmantelen”. De Amerikaans-Australische topwiskundige Terence Tao, hoogleraar aan de University of California in Los Angeles, vindt dat het tempo het vak schaadt.

Hij vergelijkt de AI-bedrijven met een gast die “karkassen van rauw vlees op onze tafel kiepert en zegt: ‘Alsjeblieft, je voedselprobleem is opgelost.’”

Op 11 september publiceerde Tao op zijn blog een verklaring van 25 winnaars van de Fields-medaille, de hoogste onderscheiding in de wiskunde. Volgens die verklaring lopen “de doelen van de AI-bedrijven en die van de wiskundige gemeenschap ernstig uiteen”. Inmiddels staan er ruim 8.000 handtekeningen van wiskundigen onder.

De massaproductie van 'waar of onwaar'-uitspraken in een steeds hoger tempo kan vruchtbare grond vernietigen, in plaats van nieuwe ideeën leven in te blazen. - Verklaring van 25 Fields-medaillisten

Een stap verder gaat de nieuwe Association for Human Mathematics. Haar ruim 1.000 leden beloven volledig AI-vrij onderzoek te doen, met menselijk denken en oordeel als middelpunt.

Wiskunde blijkt makkelijker voor AI dan de vaatwasser

In de AI-wereld bestaat al lang de paradox van Moravec: “Moeilijke problemen zijn makkelijk en makkelijke problemen zijn moeilijk.” Een computer verslaat je met schaken, maar breekt bij het inruimen van de vaatwasser nog borden.

Wiskunde lijkt volgens Saunders op schaken: een min of meer gesloten wereld waarin AI patronen en verbanden vindt. Nu blijkt rekenkracht plus een overvloed aan data genoeg voor resultaten waar wiskundigen vele levens lang niet bij kwamen. Vorig jaar haalde AI nog goud op de Internationale Wiskunde-Olympiade , een wedstrijd voor scholieren.

De volgende generatie wiskundigen staat op het spel

Een mens bouwt een bewijs van onderaf op. Onderweg ontstaat theorie en vinden wiskundigen verbanden tussen ver uiteenliggende vakgebieden. Tussenresultaten delen ze op congressen, ook met promovendi die zo het vak leren.

Veel van die studenten belanden later bij de overheid, in het onderwijs, de financiële wereld of de cyberbeveiliging. Saunders vreest dat dit hele ecosysteem wankelt als de omgekeerde aanpak van AI de norm wordt: van bovenaf, in een zwarte doos, zonder dat iemand de weg erheen kent.

Ik geloof dat er nooit een beter moment is geweest om wiskunde te studeren. - Neil Saunders, wiskundige

Misschien lost het probleem zich deels vanzelf op. OpenAI schatte de kosten van de Navier-Stokesoplossing op 15 miljoen dollar, ongeveer 13 miljoen euro. Keert het Clay-instituut de prijs uit, dan blijft er een verlies van 14 miljoen dollar over. Zien de techbedrijven geen geld in nieuwe bewijzen, dan trekken ze volgens Saunders mogelijk verder naar een ander vak.

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