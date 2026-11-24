Bijna 25 procent meer kans op een herseninfarct. Dat zagen Chinese onderzoekers bij mensen die door hun genen meer erytritol in hun bloed hebben, een zoetstof die in veel eiwitrepen en suikervrije producten zit. Moet je dat reepje nu laten liggen?

Het onderzoek van endocrinoloog Ao Zhong en collega’s van de Huazhong University of Science and Technology in Wuhan verscheen eind augustus in het International Journal of Molecular Sciences ScienceAlert bracht het deze week onder de aandacht.

Wat hebben de onderzoekers gevonden?

Ze gebruikten Mendeliaanse randomisatie, een methode die aangeboren verschillen in genen gebruikt als een soort natuurlijk experiment. Sommige mensen hebben genvarianten waardoor ze van nature meer erytritol in hun bloed hebben. Bij die groep lag de kans op een herseninfarct, een beroerte door een afgesloten bloedvat, 24,6 procent hoger.

Het verband bleef staan toen de onderzoekers rekening hielden met bloeddruk, diabetes en cholesterol. Voor aspartaam en sucralose vonden ze geen verband met een beroerte . De genetische gegevens kwamen vooral van Europeanen.

In vervolganalyses kwamen ontsteking, oxidatieve stress (schade door agressieve zuurstofdeeltjes), zuurstoftekort en schade aan de vaatwand naar voren als mogelijke routes. Drie genen doken steeds op: MMP9, TLR4 en HIF1A.

In cijfers

24,6 procent meer kans op een herseninfarct bij een genetisch hogere erytritolspiegel (Zhong e.a., 2026).

16 procent meer kans in een eerder genenonderzoek met gegevens van 8.167 Europeanen (Medicine, 2025).

Ongeveer duizend keer zoveel erytritol in het bloed na 30 gram, ruim twee dagen lang (Nature Medicine, 2023).

35 gram per dag: de bovengrens voor een volwassene van 70 kilo volgens de Europese voedselautoriteit EFSA (2023).

Bewijst dit dat erytritol een beroerte geeft?

Nee, zeggen de onderzoekers zelf. Ze keken naar erytritol in het bloed, niet naar hoeveel mensen ervan aten. Je lichaam maakt de stof ook zelf uit glucose en je nieren voeren hem af. Een hoge spiegel kan dus ook uit je eigen stofwisseling komen.

Toch zien ze reden tot zorg. “Omdat erytritol uit voeding de concentratie in het bloed kan verhogen, vormt het gevonden verband een mogelijk veiligheidssignaal”, schrijven ze.

Dit resultaat mag niet worden gezien als direct bewijs dat erytritol in je eten een beroerte veroorzaakt. - Ao Zhong e.a., Huazhong University of Science and Technology

Waarom wijzen eerdere studies dezelfde kant op?

De Chinese studie is de jongste in een rij. In 2023 zagen Amerikaanse onderzoekers dat ruim tweeduizend volwassenen met veel erytritol in hun bloed binnen drie jaar bijna twee keer zo vaak een hartaanval of beroerte kregen. Een jaar later maakte erytritol bij twintig gezonde vrijwilligers de bloedplaatjes actiever, waardoor het bloed sneller stolt.

Onderzoekers van de University of Colorado in Boulder lieten in 2025 in het lab zien dat erytritol de cellen van de bloed-hersenbarrière aantast, de beschermlaag rond de bloedvaten in je hersenen. Ze gebruikten ongeveer de hoeveelheid uit één suikervrij drankje. WEL schreef daarover al in het eerdere stuk over erytritol en je hersenen

“Als je bloedvaten nauwer worden en je bloedpropjes minder goed kunt afbreken, gaat je risico op een beroerte omhoog”, zei fysioloog Auburn Berry toen.

Waar zit erytritol in?

Erytritol is een polyol, een suikeralcohol, en staat op het etiket als erytritol of E968. Het levert geen calorieën en is ongeveer twee derde zo zoet als suiker , volgens het Voedingscentrum. Van nature zit het in kleine hoeveelheden in peren en druiven.

Fabrikanten gebruiken het veel in eiwitrepen en andere ketoproducten, in suikervrij ijs en in suikervrije drankjes. Kijk op de ingrediëntenlijst of het ook in producten zit die jij nuttigt.

Hoeveel erytritol is te veel?

EFSA stelde in 2023 een aanvaardbare dagelijkse inname vast van 0,5 gram per kilo lichaamsgewicht. Voor een volwassene van 70 kilo is dat 35 gram per dag. De grens is gebaseerd op het laxerende effect: grote hoeveelheden polyolen geven darmklachten, waarschuwt ook het Voedingscentrum. Kinderen en tieners die veel erytritol binnenkrijgen, kunnen er volgens EFSA boven zitten.

Wij vinden het verstandig dat mensen in de gaten houden hoeveel ze binnenkrijgen van calorievrije zoetstoffen zoals deze. - Christopher DeSouza, fysioloog University of Colorado Boulder

Een proef met frisdrank moet uitsluitsel geven

Aan de University of California in Davis loopt een proef die dichter bij een antwoord komt, meldt ScienceAlert. Deelnemers drinken twee weken drankjes met erytritol en twee weken drankjes met aspartaam. Daarna meten de onderzoekers of hun bloedplaatjes actiever worden en of hun bloedvaten tekenen van ontsteking geven.

Anders dan de genen- en labstudies laat zo’n proef zien wat erytritol uit je eten met je bloed doet.

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