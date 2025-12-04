Dodelijke slachtoffers crash Den Haag zijn 2 vrouwen, 1 man

DEN HAAG (ANP) - De dodelijke slachtoffers die vielen bij het auto-ongeluk in Den Haag waarbij het voertuig kort door de politie werd achtervolgd, zijn twee vrouwen en een man. De persoon die gewond raakte, is een vrouw. Dat heeft een woordvoerder van het Openbaar Ministerie (OM) donderdag bekendgemaakt.

Over de leeftijd en de woonplaats van de slachtoffers doet het OM geen uitspraken in verband met de privacy, aldus de woordvoerder. De vrouw die gewond raakte en is overgebracht naar het ziekenhuis, is niet aangehouden. Zij was niet de bestuurder van de auto.

Het onderzoek naar de toedracht van het incident is "in volle gang", aldus het OM. Het ongeval op de Bezuidenhoutseweg, ter hoogte van de Reigersbergenweg, gebeurde in de nacht van woensdag op donderdag.

De politie wilde rond 04.40 uur de auto controleren om "opvallend rijgedrag". Een agent gaf een stopteken, maar daaraan werd niet voldaan. De bestuurder ging ervandoor, de politie volgde. Op de Bezuidenhoutseweg verloor de bestuurder de macht over het stuur. Het voertuig botste tegen een boom en vloog daarna in brand.