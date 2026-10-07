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Doden bij aanvallen op Saudische vliegvelden

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - De Saudische autoriteiten zeggen dat er drie mensen zijn omgekomen bij luchtaanvallen op internationale vliegvelden. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Riyad is geraakt. De Jemenitische Houthi's hebben de aanvallen opgeëist.
Op het vliegveld van Abha, in het zuidwesten van Saudi-Arabië, werden een Egyptenaar en een Algerijn gedood. In Riyad ging het om een Soedanese burger. In totaal raakten 36 mensen gewond bij aanvallen.
De door Saudi-Arabië geleide militaire coalitie die de regering in Jemen steunt, zegt het lanceerplatform te hebben vernietigd dat de Houthi's zouden hebben gebruikt om raketten af te vuren op Riyad.
De gevechten in Jemen zijn sinds juli weer opgelaaid, na een aanval op een vliegveld van de Houthi's. Die groepering gaf Saudi-Arabië daarvan de schuld, maar dat land ontkende. Daarna namen de Houthi's veel gebied in rond de Rode Zee. Vorige week kondigde het regeringsleger een tegenoffensief aan en claimde het succes.
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