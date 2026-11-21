Nog twee weken tot pakjesavond, en de schappen liggen vol letters. Van 99 cent tot bijna vijf euro.

Het prijskaartje zegt weinig. Want de letters verschillen niet alleen in merk, maar vooral in gewicht. Wie echt wil weten wat hij betaalt, kijkt naar de kiloprijs.

Klein is niet goedkoop

De gewone huismerkletter van 135 gram kost bij Albert Heijn en Aldi €1,69. Dat is €12,52 per kilo.

Een kleine letter van 75 gram voor 99 cent komt uit op €13,20 per kilo. Een variant van 65 gram voor dezelfde 99 cent kost zelfs €15,23 per kilo. Je betaalt dus minder, maar krijgt per euro minder chocolade

Voor het merk betaal je fors

Het verschil met merkletters is groter. Een Droste-letter van 135 gram kost €1,99, ofwel €14,74 per kilo. Dat valt nog mee.

Een Verkade-letter van hetzelfde gewicht kost €3,99: €29,56 per kilo. Dat is ruim twee keer zoveel als het huismerk. De kleine Verkade-letter van 65 gram voor €2,49 komt uit op ruim €38 per kilo.

Ook luxe huismerkletters en smaakletters zitten hoog. Een luxe letter van 162 gram kost €30,80 per kilo, een smaakletter met bijvoorbeeld pindakaas en hagelslag €25,85.

"Een Verkade-letter kost per kilo ruim twee keer zoveel als het huismerk."

En de cacaoprijs dan?

Cacao was eind 2024 extreem duur: bijna $13.000 per ton. Inmiddels is de prijs ruim gehalveerd, tot rond de $5.000 tot $5.200.

Dat zie je deels terug. Er liggen weer letters van 99 cent in de winkel. Maar chocolademakers kopen hun cacao vaak maanden vooruit in, en die prijs was hoger. Of letters dit jaar per saldo goedkoper of duurder zijn, verschilt per merk en per formaat.

"Cacao is ruim de helft goedkoper dan de piek, maar die daling zit nog niet overal in de letter."

Zo kies je slim

Kijk op het schapkaartje naar de prijs per kilo of per 100 gram. Vergelijk melk met melk: puur, wit en hazelnoot kosten soms een paar cent meer.

Een meerpak is niet automatisch voordeliger. Bij Albert Heijn kost een tweepak huismerkletters precies hetzelfde als twee losse letters. Let vooral op tijdelijke acties.

Wie per se een merkletter wil, mag dat natuurlijk. Maar je weet nu wat dat per kilo kost.

Chocoladeletter-prijzen per kilo (melk)

Huismerk 135 gram (AH, Aldi): €1,69 – €12,52 per kilo

Aldi 75 gram: €0,99 – €13,20 per kilo

Aldi 65 gram: €0,99 – €15,23 per kilo

Droste 135 gram: €1,99 – €14,74 per kilo

Verkade 135 gram: €3,99 – €29,56 per kilo

Verkade 65 gram: €2,49 – ruim €38 per kilo

Cacao: piek bijna $13.000 per ton (december 2024), nu rond $5.000–5.200

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