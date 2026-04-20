Doden bij beschieting vermeende drugsboot in Caribisch gebied

WASHINGTON (ANP) - Drie mannen zijn om het leven gekomen bij een beschieting door het Amerikaanse leger op een drugsboot in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM) op X.

Volgens SOUTHCOM werd de boot bestuurd door een terroristische organisatie. Hij zou over een veelgebruikte route voor drugshandel zijn gevaren.

Sinds september 2025 voeren de Verenigde Staten in opdracht van president Donald Trump dergelijke aanvallen uit. Volgens critici zijn deze aanvallen in internationale wateren in strijd met het internationaal recht.