ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij beschieting vermeende drugsboot in Caribisch gebied

door anp
maandag, 20 april 2026 om 4:36
anp200426004 1
WASHINGTON (ANP) - Drie mannen zijn om het leven gekomen bij een beschieting door het Amerikaanse leger op een drugsboot in het Caribisch gebied. Dat meldt het Amerikaanse Southern Command (SOUTHCOM) op X.
Volgens SOUTHCOM werd de boot bestuurd door een terroristische organisatie. Hij zou over een veelgebruikte route voor drugshandel zijn gevaren.
Sinds september 2025 voeren de Verenigde Staten in opdracht van president Donald Trump dergelijke aanvallen uit. Volgens critici zijn deze aanvallen in internationale wateren in strijd met het internationaal recht.
loading

download

1238822561 1396416947

144556919_m

fee36bb442f6d47d934bf2b62a5550ae246bf49507e794427630c5ef8e1f330e

IMG_3648

IMG_3649

Loading