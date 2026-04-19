Iran dreigt met vergelding na Amerikaanse aanval op Iraans schip

TEHERAN (ANP) - Iran heeft in de nacht van zondag op maandag gedreigd met vergelding vanwege de Amerikaanse aanval op het onder Iraanse vlag varende vrachtschip Touska.

Een woordvoerder van het militaire hoofdkwartier Khatam al-Anbiya zei dat de VS met de aanval het staakt-het-vuren hebben geschonden. Dat loopt woensdag af. Volgens de woordvoerder was het schip onderweg van China naar Iran.

Het Amerikaanse Centrale Commando CENTCOM zei zondag op X dat een Amerikaans oorlogsfregat verschillende waarschuwingen aan het schip stuurde, omdat het de Amerikaanse blokkade schond. Omdat de bemanning van de Touska niet reageerde, kreeg zij de opdracht de machinekamer te verlaten. Die werd door het Amerikaanse fregat beschoten. Daarna enterden de Amerikanen het schip.