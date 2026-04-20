Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

De oorlog tussen Amerika en Israel aan de ene kant en Iran aan de andere kant heeft een gevaarlijke nieuw dieptepunt bereikt.

Amerika heeft een Iraans schip beschoten en geenterd. Dat maakte de machthebbers in Iran opnieuw erg boos. Het Iraanse leger heeft gewaarschuwd dat het zal reageren. Tot nu toe hebben de Iraniers na zo'n dreigement telkens woord gehouden. Daarmee escaleert het conflict telkens verder.

En dan de onderhandelingen . Vicepresident JD Vance en hoge Amerikaanse functionarissen reizen maandag naar Pakistan voor een nieuwe ronde gesprekken over de oorlog met Iran. Maar Teheran heeft nog niet publiekelijk bevestigd dat het aanwezig zal zijn, en sommige staatsmedia suggereren dat de gesprekken mogelijk niet doorgaan. Het staakt-het-vuren, dat de VS en Iran elkaar verwijten te schenden, loopt woensdag af.