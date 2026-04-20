Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

Politiek
door Gerard Driehuis
maandag, 20 april 2026 om 5:58
us-president-donald-trump-left-ayatollah-mojtaba-khamenei-right
De oorlog tussen Amerika en Israel aan de ene kant en Iran aan de andere kant heeft een gevaarlijke nieuw dieptepunt bereikt.
Amerika heeft een Iraans schip beschoten en geenterd. Dat maakte de machthebbers in Iran opnieuw erg boos. Het Iraanse leger heeft gewaarschuwd dat het zal reageren. Tot nu toe hebben de Iraniers na zo'n dreigement telkens woord gehouden. Daarmee escaleert het conflict telkens verder.
En dan de onderhandelingen. Vicepresident JD Vance en hoge Amerikaanse functionarissen reizen maandag naar Pakistan voor een nieuwe ronde gesprekken over de oorlog met Iran. Maar Teheran heeft nog niet publiekelijk bevestigd dat het aanwezig zal zijn, en sommige staatsmedia suggereren dat de gesprekken mogelijk niet doorgaan. Het staakt-het-vuren, dat de VS en Iran elkaar verwijten te schenden, loopt woensdag af.
In de nacht van zaterdag op zondag heeft president Trump opnieuw gedreigd de Iraanse beschaving te zullen vernietigen. En hij de macht en de middelen om dat te doen, ook al zou dat een (nieuwe) oorlogsmisdaad zijn.

Lees ook

WSJ: Trump is bangWSJ: Trump is bang
De idiootste 48 uur van TrumpDe idiootste 48 uur van Trump
Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"Zelfs Rusland neemt Trump niet meer serieus. "Teheran heeft Trump bij zijn ballen"
download

WSJ: Trump is bang

1238822561 1396416947

3 dingen die je moet laten om echt slank te worden en dat te blijven

collage

Mogelijke doorbraak moord studente Tanja Groen

144556919_m

Waarom de ene mozzarella drie keer duurder is dan de andere

IMG_3648

6 tips om een betere flirt te zijn

IMG_3649

Vrouwen zijn in hun leven 850000 dollar duurder uit

