Oorlog rond Iran loopt verder uit de hand

De oorlog
tussen Amerika en Israel aan de ene kant en Iran
aan de andere kant heeft een gevaarlijke nieuw dieptepunt bereikt.
Amerika heeft een Iraans schip beschoten en geenterd. Dat maakte de machthebbers in Iran opnieuw erg boos. Het Iraanse leger heeft gewaarschuwd dat het zal reageren. Tot nu toe hebben de Iraniers na zo'n dreigement telkens woord gehouden. Daarmee escaleert het conflict telkens verder.
En dan de onderhandelingen. Vicepresident JD Vance
en hoge Amerikaanse functionarissen reizen maandag naar Pakistan voor een nieuwe ronde gesprekken over de oorlog met Iran. Maar Teheran heeft nog niet publiekelijk bevestigd dat het aanwezig zal zijn, en sommige staatsmedia suggereren dat de gesprekken mogelijk niet doorgaan. Het staakt-het-vuren, dat de VS en Iran elkaar verwijten te schenden, loopt woensdag af.
In de nacht van zaterdag op zondag heeft president Trump opnieuw gedreigd de Iraanse beschaving te zullen vernietigen. En hij de macht en de middelen om dat te doen, ook al zou dat een (nieuwe) oorlogsmisdaad
zijn.