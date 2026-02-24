Doden bij crash legerhelikopter in Iran

TEHERAN (ANP/AFP) - Een helikopter van het Iraanse leger is dinsdag neergestort op een fruitmarkt in de stad Khomeynishahr. Vier mensen zijn om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de piloot, copiloot en twee fruitverkopers op de grond, meldt staatspersbureau IRNA.

De crash zou zijn veroorzaakt door "een technisch mankement".

Het door sancties getroffen Iran heeft de afgelopen jaren verschillende vliegrampen gekend, waarbij functionarissen klaagden over moeilijkheden bij het verkrijgen van reserveonderdelen om hun verouderde vliegtuigvloot in de lucht te houden. Donderdag stortte volgens de staatsomroep een Iraans gevechtsvliegtuig neer, waarbij een van de twee piloten omkwam tijdens een nachtelijke trainingsoefening in de westelijke provincie Hamedan.