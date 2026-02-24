ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Doden bij crash legerhelikopter in Iran

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 9:38
anp240226081 1
TEHERAN (ANP/AFP) - Een helikopter van het Iraanse leger is dinsdag neergestort op een fruitmarkt in de stad Khomeynishahr. Vier mensen zijn om het leven gekomen. De slachtoffers zijn de piloot, copiloot en twee fruitverkopers op de grond, meldt staatspersbureau IRNA.
De crash zou zijn veroorzaakt door "een technisch mankement".
Het door sancties getroffen Iran heeft de afgelopen jaren verschillende vliegrampen gekend, waarbij functionarissen klaagden over moeilijkheden bij het verkrijgen van reserveonderdelen om hun verouderde vliegtuigvloot in de lucht te houden. Donderdag stortte volgens de staatsomroep een Iraans gevechtsvliegtuig neer, waarbij een van de twee piloten omkwam tijdens een nachtelijke trainingsoefening in de westelijke provincie Hamedan.
loading

POPULAIR NIEUWS

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-549821166

Hallucinante beelden: Trumps nieuwe FBI-baas viert ijshockeygoud met Team USA in kleedkamer

Loading