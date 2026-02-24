Vogelgriep vastgesteld in Ede

EDE (ANP) - In Ede (Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. De 23.000 dieren op de locatie worden geruimd. Dat heeft het ministerie van LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) laten weten.

In de hele beperkingszone, de aangewezen zone rond het bedrijf om verspreiding te voorkomen, van 10 kilometer liggen 130 commerciële pluimveebedrijven. Binnen 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt onderzocht op aanwezigheid van het virus, evenals 7 pluimveebedrijven binnen de 3 kilometer.

Er geldt binnen de 10-kilometerzone per direct een vervoersverbod. Sinds 16 oktober vorig jaar is een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.