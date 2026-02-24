ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Vogelgriep vastgesteld in Ede

Samenleving
door anp
dinsdag, 24 februari 2026 om 9:37
anp240226080 1
EDE (ANP) - In Ede (Gelderland) is vogelgriep vastgesteld op een vleeskuikenbedrijf. De 23.000 dieren op de locatie worden geruimd. Dat heeft het ministerie van LVVN (Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) laten weten.
In de hele beperkingszone, de aangewezen zone rond het bedrijf om verspreiding te voorkomen, van 10 kilometer liggen 130 commerciële pluimveebedrijven. Binnen 1 kilometer ligt één ander pluimveebedrijf. Dat bedrijf wordt onderzocht op aanwezigheid van het virus, evenals 7 pluimveebedrijven binnen de 3 kilometer.
Er geldt binnen de 10-kilometerzone per direct een vervoersverbod. Sinds 16 oktober vorig jaar is een landelijke ophok- en afschermplicht van kracht.
loading

POPULAIR NIEUWS

186242413_m

"Als prostaatchirurg zou ik willen dat elke man dit wist"

wat-vraagt-winter-vol-liefde-ster-pearl-voor-een-schilderij-dit-bedrag-verrast-fans

Wat kost een schilderij van ‘Winter vol liefde’-ster Pearl? Fans staan versteld

20260219-russia-putin

“Poetin is er niet in geslaagd Oekraïne te vernietigen, maar hij is er wel in geslaagd Rusland te vernietigen.”

ANP-549904766

Helaas: je kat houdt niet echt van je, je hond wel

ANP-541314034

Trump deelt bizarre AI-video, waarin hij een Canadese ijshockeyspeler in elkaar slaat en goud wint voor Team USA

ANP-549821166

Hallucinante beelden: Trumps nieuwe FBI-baas viert ijshockeygoud met Team USA in kleedkamer

Loading